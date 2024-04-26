Заяви-анкети подані починаючи з 25 квітня, то чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України.

У ДП "Документ" заявили, що видадуть паспорти, на які подали заявки до 25 квітня, після усунення технічних несправностей.

Відповідне роз'яснення опубліковано на сайті ДП "Документ". Зокрема, зазначається, що громадянам починаючи з 25 квітня при зверненні до філій за кордоном необхідно врахувати наступну інформацію. Так, якщо заяви-анкети подані починаючи з 25 квітня, то чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.

"Видача паспортних документів громадян, які подали заявки до зазначеної дати (25 квітня), відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності постанови № 443 після усунення технічних несправностей. Якщо у вас є будь-які запитання або потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців", - йдеться у повідомленні.

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Видача паспортів за кордоном

Кабінетом міністрів України ухвалено постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП "Документ" за кордоном.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться у документі.

Водночас, передбачено винятки. Серед таких осіб: люди з інвалідністю; опікуни над особами з інвалідністю; батьки дітей з інвалідністю; особи, які потребують постійного догляду; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки; постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

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