Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюватиметься.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України тільки на території нашої держави. Відповідна постанова від 23 квітня 2024 р. № 443 опублікована на Урядовому порталі.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться у документі.

Водночас, передбачено винятки. Так, паспорти, як і раніше, видаватимуть низці осіб, а саме:

Відео дня

особам з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

особам, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

особам, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

особам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;

батькам, опікунам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батькам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

бабусям, дідусям, вітчимам, які супроводжують дітей з інвалідністю тощо.

Припинення консульських послуг для українців - що відомо

Раніше стало відомо, що консульські послуги стануть недоступними для українців призовного віку з 23 квітня. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Він пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС, водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Це викликало хвилю обурення серед громадян України, які перебувають за кордоном. Так, сьогодні після призупинення консульских послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.

Вас також можуть зацікавити новини: