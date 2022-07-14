Драгі зайняв пост голови Ради міністрів Італії 13 лютого 2021 року.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку.

Як повідомила прес-служба прем'єр-мінстра, Драгі заявив на засіданні Ради мінстрів, що передасть відповідну заяву президенту країни Серджо Маттареллі.

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - казано в заяві Драгі.

У своєму зверненні до міністрів Драгі зазначив, що "більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення", тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.

Приводом для відставки стала відмова Руху "5 зірок" - однієї з партій правлячої коаліції, яка донедавна складала її основу - взяти участь у голосуванні про довіру уряду у верхній палаті парламенту Італії (Сенаті), чим вони формально позначили свій вихід із парламентської більшості.

Раніше Драгі заявляв, що не бачить свого уряду без участі Руху "5 зірок", зазначивши, що утримувати коаліцію на основі ультиматумів немає сенсу.

Нагадаємо, Маріо Драгі зайняв пост глави Ради міністрів Італії 13 лютого 2021 року.

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