Обмеження поширюватимуться на судна, які після 24 лютого змінили прапор або російську реєстрацію на будь-яку іншу державу.

Італія з 17 квітня закриває порти для російських кораблів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Обмеження також будуть поширюватися на судна, які після 24 лютого змінили прапор, щоб уникнути можливих заборон, або ж змінили свою російську реєстрацію на будь-яку іншу державу після початку вторгнення в Україну", - розповів він.

Єрмак нагадав, що з 17 квітня Румунія також закриває свої порти для російських суден.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня стало відомо, що міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо отримував у соцмережах погрози розправою через свою позицію відносно війни РФ проти України. Поліція повідомила, що двоє людей перебувають під слідством у зв'язку із погрозами вбивством на адресу Ді Майо.

12 квітня Італія уклала договір про збільшення імпорту газу з Алжиру приблизно на 40% в рамках своєї першої великої угоди з пошуку альтернативних джерел поставок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час візиту в Алжир прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що досягнуті домовленості стали важливим кроком у прагненні Італії скоротити свою залежність від російського газу.

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