Також раніше була підготовлена невелика група українців із застосування цих дронів.

Сполучені Штати Америки відправили в Україну 100 так званих дронів-камікадзе Switchblade.

Про це повідомляє CNN.

У департаменті оборони США заявили, що ці дрони надійдуть в Україну швидко, якщо ще не надійшли.

"Ми проводимо переговори з українцями стосовно майбутнього застосування дронів Switchblade, і звичайно, ми будемо тримати цю можливість відкритою у майбутньому", - сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Зазначається, що так звані дрони-камікадзе є маленькими, переносними, і вони мають боєголовки та вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити мішень на відстані до шести миль (приблизно 9,6 км).

Кірбі додав, що США підготували невелику групу українських військових, які перебували в США, а потім повернулись в Україну для навчання інших.

"Особа може бути належно підготовленою щодо застосовування дрону Switchblade впродовж близько двох днів або близького того", - додав Кірбі.

Він зазначив, що США вивчать інші належні можливості, якщо це буде потрібно, аби підготувати більше осіб для застосування цих дронів.

Раніше повідомлялося, що США зможуть ідентифікувати російські підрозділи, які вчинили звірства в Бучі.