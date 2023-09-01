Він зауважує, що для Китаю військовий програш Росії є, м’яко кажучи, "поганим".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чим Китай та Північна Корея допомагають Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейсук, відповідаючи на запитання щодо інформації про те, що Китай та ще одна країна постачають Росії товари подвійного призначення.

"Те, що називають постачанням з Китаю товарів подвійного призначення… Коли почали розбиратися, про що ж ідеться, а йдеться про дрони", - зазначив Буданов і додав, що це, зокрема "Мавіки".

Також, додав він, це чіпи. "Що ж тут дивного? Вони ж тому й називаються "товари подвійного призначення", - сказав керівник розвідки.

Буданов також висловив думку, що Китай не наважиться постачати озброєння. "Не те, що не наважиться, - це йому не потрібно", - додав він.

На запитання, чи може Північна Корея надати Росії своїх солдатів, керівник ГУР сказав: "Північна Корея може зробити будь-що. Тому що це єдина країна в світі, яка, можна навіть так сказати, з точки зору філософії, максимально незалежна. Вони можуть зробити все, що в голову їм прийде".

За словами Буданова, наразі Північна Корея солдатів не давала. "Вони передають снаряди 152-го калібру і 122-го. Реактивні снаряди. В принципі, все", - сказав він.

Також на запитання щодо позиції Китаю, він зазначив, що у цієї країни "не європейське сприйняття світу".

"Це самобутня культура… Це свій світ, я б навіть сказав так. І їхня логіка не завжди зрозуміла, як то кажуть, нашому населенню. Подобається це чи не подобається, для Китаю саме військовий програш Росії – він поганий, м’яко кажучи", - сказав керівник розвідки.

Він пояснив, що у такому разі у великій стратегічній грі, як Китай це сам розуміє, він залишиться сам на сам з його, як він вважає, супротивниками, а він цього не хоче.

"Разом з тим, політика Китаю… До речі, вони абсолютно відверто і прямо про це заявили, що вони виступають за підтримку територіальної цілісності України. Це абсолютно відкриті їхні вислови. Тобто їм потрібна така конфігурація, при якій Росія не зазнає відкритого програшу, щоб не залишитись один на один зі своїми проблемами. І бажано, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет", - сказав Буданов.

Керівник розвідки також зауважив, що заяви Китаю щодо підтримки територіальної цілісності України – "це вже дуже багато".

"В Китаї офіційні вислови – це не як у нас: "я так сказав, бо я так думав, а завтра я якось інакше думаю". Ні", - додав він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Раніше голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав Китай допомогти покласти край війні Росії в Україні.

Коментуючи інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Китаю відвідати країну, що стане першою закордонною поїздкою кремлівського диктатора після пред'явлення йому звинувачень у воєнних злочинах, Клеверлі закликав китайських чиновників дотримуватися своїх минулих обіцянок щодо захисту територіальної цілісності України.

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