Міністр закордонних справ Великої Британії відвідує Пекін з метою відновлення відносин.

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав Китай допомогти покласти край війні Росії в Україні. Британський дипломат зараз перебуває з візитом у Пекіні, мета якого - відновлення зв'язків між країнами, пише Bloomberg.

Коментуючи інформацію про те, що Путін прийняв запрошення Китаю відвідати країну, що стане першою закордонною поїздкою кремлівського диктатора після пред'явлення йому звинувачень у воєнних злочинах, Клеверлі закликав китайських чиновників дотримуватися своїх минулих обіцянок щодо захисту територіальної цілісності України.

"Мій візит сюди присвячений двостороннім відносинам між Великою Британією і Китаєм. Я вже говорив, що жорстоке вторгнення Росії в Україну не може бути виправдане в Москві або де-небудь ще", - сказав британський міністр.

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Війна в Україні - Китай

Як повідомляв УНІАН, Китай на офіційному рівні неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України, проте провину за розпочату війну перекладав з РФ на США і відмовлявся засудити дії Кремля. Також Пекін не вводив санкції щодо Росії, хоча за неофіційними даними, деякі китайські компанії обмежують співпрацю з РФ.

На початку серпня видання Reuters написало, що Китай, можливо, змінив свою дипломатичну стратегію щодо вторгнення РФ в Україну. Але про кардинальну зміну позиції поки не йдеться. Про це свідчить рішення Китаю брати участь у міжнародних переговорах у Саудівській Аравії, присвячених темі припинення війни в Україні.

Reuters зазначає, що ці зміни відбуваються після того, як китайську владу почала все більше дратувати затяжна природа війни в Україні, а російські удари по українській зерновій інфраструктурі посилили роздратування.

На думку американських аналітиків, на саміті в Саудівській Аравії стало очевидним посилення розбіжностей між Пекіном і Москвою щодо врегулювання війни РФ проти України в російських інтересах.

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