Джилл Байден повернулася на роботу до вузу - раніше перші леді не поєднували свої обов'язки.

Дружина президента США Джо Байден вперше в історії стала першою леді країни, що поєднує свої державні обов'язки з роботою на повну ставку.

Про це повідомляє Newsweek.

Джилл Байден продовжила свою кар'єру педагога - 7 серпня вона почала 13-тижневий семестр викладання. Викладає вона очно.

Вона працює на кафедрі англійської мови в громадському коледжі Північної Вірджинії (NOVA). Дружина Байдена - професор зі ступенем бакалавра, двома ступенями магістра і доктор педагогічних наук.

Читайте такожУ Байденів померла їхня німецька вівчарка на прізвисько ЧемпВарто зазначити, що вона спочатку висловлювала намір продовжувати викладання, попри суворі вимоги до інституту першої леді в Сполучених Штатах.

"Викладання - це не просто те, чим я займаюся, це те, чим я є", - пише про себе Джилл Байден в автобіографії на веб-сайті Білого дому.

Даний випадок став першим в 231-річній історії США. Бувши другою леді США (під час перебування її чоловіка віце-президентом в адміністрації Барака Обами) Джилл Байден також продовжувала викладання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у 2020 році Байдени заплатили ефективний федеральний прибутковий податок в $157,4 тис. Загалом за рік вони заробили $607,3 тис.

Автор: Станислав Кожемякин