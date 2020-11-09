Дружина Байдена заявила, що не дотримуватиметься давньої традиції Білого дому.

Американські ЗМІ оголосили Джо Байдена новим президентом США. У разі перемоги Байдена на виборах його дружина Джилл Байден стане новою першою леді США.

Американське видавництво USA Today повідомляє, що Джилл порушить традицію, якої раніше дотримувалися всі перші леді США. 69-річна місіс Байден буде поєднувати свою кар'єру з обов'язками дружини президента, хоча в американському суспільстві це не прийнято.

Джилл Байден понад 40 років працює вчителькою англійської мови і викладачем у дітей з емоційними розладами. Історично заведено, що перша леді повинна жити в Білому домі разом з президентом і повністю присвятити себе сімейним обов'язкам. Однак Джилл не планує кидати роботу.

"Викладання - це не те, що я роблю. Це те, ким я є», - каже місіс Байден. Вона буде першою дружиною президента за останні 231 рік, яка поєднує оплачувану роботу і життя в Білому домі. До цього лише дружина Франкліна Рузвельта Елеонора намагалася зберегти роботу, проте потім зрозуміла, що не справляється з подвійним навантаженням.

Джилл також продовжувала працювати вчителькою коли її чоловік був віце-президентом при Бараку Обамі, а місіс Байден вважалася другою леді США після Мішель Обами.

Джо і Джилл одружився в 1977 році. У них є 39-річна дочка Ешлі. До цього Байден вже був одружений і мав трьох дітей. Його дружина Нелія і молодша дочка Наомі загинули в автокатастрофі за рік до знайомства з Джилл.

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Автор: Катерина Пулатова