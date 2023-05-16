Просочилися фотографії показали, що Шредер і його дружина були на прийомі в російському посольстві в Берліні 9 травня.

Дружина екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера була звільнена з посади торгового представника німецького державного бізнес-агентства через присутність на прийомі на честь Дня Перемоги в посольстві Росії в Берліні.

Трудові відносини між Соен Шредер-Кім та NRW.Global Business були припинені "без попереднього повідомлення і з негайним вступом в силу", заявив у вівторок представник Міністерства економіки західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія, пише The Guardian.

Фотографії показали, що Шредер і його дружина були на прийомі в російському посольстві в Берліні 9 травня, що викликало подальшу критику на адресу опального колишнього глави уряду соціал-демократа, який відмовився заперечувати свою дружбу з Володимиром Путіним і ділові зв'язки з Росією в незважаючи на атаку Кремля на Україну.

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55-річна Шредер-Кім працювала представником Південної Кореї в агентстві з просування зовнішньої торгівлі Північного Рейну-Вестфалії протягом одинадцяти років, посаду, яку вона досі вказала у своєму профілі LinkedIn у вівторок.

Візит Шредера в російське посольство 9 травня

Колишній канцлер Німеччини і великий любитель кривавого російського режиму імені Путіна Герхард Шредер, а також ряд інших німецьких політиків, відвідали прийом в російському посольстві в Берліні 9 травня з нагоди Дня Перемоги. Зокрема, в гостях у посольстві РФ був присутній лідер право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла.