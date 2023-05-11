На прийомі в російській посольстві також був присутній один із лідерів право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" і низка інших німецьких політиків.

Колишній канцлер Німеччини і великий любитель кривавого російського режиму імені Путіна Герхард Шредер, а також низка інших німецьких політиків, відвідали прийом у російському посольстві в Берліні 9 травня з нагоди Дня Перемоги.

Про це пишуть німецькі видання Bild і Berliner Zeitung. Зокрема, в гостях у посольстві РФ був присутній лідер право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла.

"І разом вони без сорому показали, на якому боці війни в Україні вони стоять: на боці кремлівського диктатора і військового тирана Володимира Путіна. Ігнорується варварська агресивна війна - різанина мирних жителів, зґвалтування жінок, викрадення дітей", - пише Bild.

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Зазначається, що Хрупалла приніс і вручив путінському послу Сергію Нечаєву якийсь подарунок у синьому обгортковому папері, що потрапило в кадр фотографа Berliner Zeitung. Лідер "АдН" обрав для цього випадку краватку в національних кольорах Росії: білий, синій і червоний.

За даними німецьких ЗМІ, у списку гостей опинилися також дружина Шредера - Кім Со Йон, почесний голова "АдН" Александер Гауланд, представник "Лівої партії" Клаус Ернст і колишній генеральний секретар СЄПН, останній керівник НДР Егон Кренц.

"Шредер, боси "АдН" і Егон Кренц, який сидів у в'язниці за наказ стріляти по втікачам зі стіни НДР - що за суміш гостей!", - зазначає Bild.

На прийомі також були присутні дипломатичні представники з країн СНД, Азії, Латинської Америки, Африки та Близького Сходу, а також представник Китаю. Західні посли не прийшли на прийом на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

У короткому виступі на прийомі Нечаєв нагадав, що німецька "машина смерті" забрала життя 27 мільйонам радянських громадян. Він також висловив свою вдячність іншим "союзникам" і всім учасникам опору, які воювали "на боці Радянського Союзу" проти націонал-соціалістів.

Російський посол розкритикував заборону на використання російських прапорів у Берліні в ознаменування перемоги над фашизмом і заявив, що "не повинно бути ніякого відродження нацизму", навіть у формі нової "русофобії".

Bild також нагадує, що в останні місяці представники "АдН" і "Лівої партії" співпрацюють у питаннях щодо Росії. Американська газета The Washington Post опублікувала дані спецслужб про плани Кремля організувати в Німеччині переворот за допомогою одного з лідерів "лівих" Сари Вагенкнехт і правої "АдН".

Представник "зелених" Ребекка Гармс назвала Хрупалла, Ернста і Шредера "німецькими посіпаками Путіна у винищувальній війні Росії проти України".

У коментарі Berliner Zeitung Клаус Ернст сказав, що приїхав "незважаючи на складну ситуацію через війну", тому що "Росія зіграла вирішальну роль у розгромі фашизму". Без перемоги Росії його життя нібито склалося б інакше, "тому сьогодні важливий день".

Хрупалла написав у себе в "Твіттері", що пішов на прийом "не для того, щоб подякувати за звільнення", а "щоб пояснити німецький погляд на історію і сучасність".

Просування Шредером інтересів путінської Росії в Німеччині

Нагадаємо, після відходу з посади канцлера Німеччини Герхард Шредер багато років працював у Росії, керуючи радою директорів "Роснєфті" з 2007 року. У травні 2022 року він заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Також Шредер відхилив пропозицію увійти до наглядової ради іншого енергетичного гіганта РФ - "Газпрому".

Але спочатку він відмовлявся залишати своє "грошове" місце в "Роснєфті", через що нарвався на критику. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Герхарда Шредера за тісні ділові зв'язки з Росією. А депутати Європарламенту пропонували внести Шредера до санкційного списку ЄС, якщо він не відмовиться від російських грошей. Проте, Шольц відхилив заклик Європарламенту ввести санкції щодо Шредера. Він зазначив, що рішення німецького парламенту позбавити колишнього канцлера його оплачуваного платниками податків офісного приміщення в Берліні було "послідовним і правильним".

Проте Шредер продовжував проштовхувати інтереси РФ в Німеччині. Наприклад, влітку після поїздки до Москви закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит шляхом запуску російського газопроводу "Північний потік-2". У відповідь канцлер Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації та запуску "Північного потоку-2" зупинено "зі зрозумілих причин".

Шредер також не вважає за потрібне відмовлятися від можливості спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним, незважаючи на вторгнення в Україну, і виступає за дипломатичне врегулювання.

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