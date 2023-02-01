Польський президент перебуває з візитом у Латвії.

Президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі.

Про це пише WPROST.pl. 31 січня польський президент зі своєю дружиною прибули до Латвії. У Ризі він зустрівся з поляками, які проживають в країні, і розповів їм про недавню розмову з президентом України. Він зазначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, проте це неможливо, тому що вона нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу.

"Я кажу: Володимир, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас - коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять всі ті роки радянського і російського впливу і цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняється", - згадав Дуда.

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Чому Дуда запропонував Переяслав

У січні 1654 року гетьман Богдан Хмельницький скликав у Переяславі спільну військову раду, за підсумками якої гетьман і козацька старшина поклялися в тому, що "невідступно бути ним із землею і містами під великою рукою" московського царя. Їм обіцяли, що охоронятимуть усі права Гетьманщини.

Численні представники козацької старшини, ряд козацьких полків і міст, а також українське духовенство відмовилися складати присягу.

У березні 1654 року в Переяславі був укладений військово-політичний союз Гетьманщини і Московського царства.

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