Уряд Польщі цілеспрямовано та поступово працює над озброєнням дивізії, яка дислокується у польскому місті Ольштин, що на кордоні з Росією.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак розповів, де саме країна розмістить американські ракетні системи залпового вогню HIMARS, які нещодавно Варшаві вдалося придбати в США.

Як зазначив чиновник у п’ятницю, 17 квітня, зброю отримають підрозділи 16-ї механізованої дивізії, яка дислокується в Ольштині - місці, що межує з російською Калінінградською областю. Подробиці щодо цього Блащак уточнив під час урочистої церемонії складання присяги солдатами в Ольштині, цитує Dziennik Gazeta Prawna.

"Наше завдання - зміцнити польську армію таким чином, щоб Путін і ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на Польщу. Ми створюємо нові військові частини і оснащуємо їх новою технікою", - наголосив він.

В цьому контексті глава Міноборони Польщі нагадав, що нещодавно країна також розмістила на базі 16-ї механізованої бригади Ольштину південнокорейські танки K2 і самохідні гаубиці K9.

За його словами, уряд Польщі цілеспрямовано та поступово працює над озброєнням цієї дивізії, враховуючи саме той факт, що Ольштин межує на кордоні з російською Калінінградською областю.

США схвалили продаж Польщі HIMARS і боєприпасів до них

Нагадаємо, що 7 лютого Державний департамент США офіційно схвалив угоду з урядом Польщі щодо продажу ракетних систем залпового вогню HIMARS і супутнього обладнання.

Зокрема, йдеться про передачу 18 РСЗВ, а також 45 ракет до неї типу ATACMS. Окрім цього, США погодили продаж ракет системи керованого залпового вогню (GMLRS). Загальний пакет угоди охоплює приблизно 10 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що у травні 2022 року глава Міноборони Польщі зазначав, що загалом країна планує придбати у США не менше 500 установок HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: