Погрози з'явилися на тлі публікації відеороликів із тортурами підозрюваних в нападі на "Крокус".

Підрозділів ІДІЛ провінції Хорасан опублікував плакат із погрозами Володимиру Путіну та анонсував новий теракт в Росії.

Звернення терористичного угрупування до Путіна та росіян публікують іранські ЗМІ. Воно з'явилося на тлі новин про те, що росіяни катують підозрюваних у нападі на Крокус Сіті Хол.

"Всім диким росіянам, зокрема Путіну! Остерігайтеся! Не думайте, що в нас нема можливості відімстити вам за наших полонених братів... Ми завдамо вам такого удару в голову, щоб запам'ятали усі покоління... Чекайте дуже важких, смертельних, кривавих, болючих, пекельних та руйнівних ударів. Дуже скоро!" - йдеться у зверненні.

Раніше в соцмережах з'явилося фото тортур затриманого Шамсидіна Фарідуні, підозрюваного у скоєнні теракту в "Крокусі". На фото Фарідуні лежить зі спущеними штанами, до нього підключено військовий апарат зв'язку ТА-57, який окупанти використовують для тортур розрядами електрики. Клеми підключають до геніталій та кінцівок жертви, людину поливають водою, щоб посилити біль.

Теракт в "Крокусі" - що відомо про підозрюваних

Далерджон Мірзоєв: 32-річний підозрюваний з Таджикистану мав тимчасову реєстрацію на три місяці в російському Новосибірську. Термін дії реєстрації закінчився.

Сайдакрамі Рачабалізода: Сказав суду, що має російські реєстраційні документи, але не може згадати, де вони. Він спілкувався через перекладача. Рачабалізода народився в 1994 році.

Шамсідін Фарідуні: Народився в 1998 році в Таджикистані і є громадянином цієї країни. Фарідуні офіційно працював на заводі в російському місті Подольськ і був зареєстрований у місті Красногорську.

Мухаммадсобер Фаїзов: Прибув в суд у інвалідному візку, його супроводжував лікар. Фаїзов був тимчасово безробітним, а до цього працював у перукарні в Іваново, де і був зареєстрованим. Повідомляється, що він 2004 року народження.

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