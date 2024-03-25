Троє визнали себе винними за всіма пунктами звинувачення.

Басманний районний суд Москви задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу під варту всім чотирьом фігурантам справи про напад на Крокус Сіті Хол.

Як пише CNN, усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня.

Кожен з чотирьох обвинувачених у скоєнні теракту в концертному залі "Крокус" був доставлений до суду в Москві окремо. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 3 пункту "б" статті 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), за яке КК РФ передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Троє визнали себе винними за всіма пунктами звинувачення.

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Теракт в "Крокусі" - що відомо про підозрюваних

Далерджон Мірзоєв: 32-річний підозрбваний з Таджикистану мав тимчасову реєстрацію на три місяці в російському Новосибірську. Термін дії реєстрації закінчився.

Сайдакрамі Рачабалізода: Сказав суду, що має російські реєстраційні документи, але не може згадати, де вони. Він спілкувався через перекладача. Рачабалізода народився в 1994 році.

Шамсідін Фарідуні: Народився в 1998 році в Таджикистані і є громадянином цієї країни. Фарідуні офіційно працював на заводі в російському місті Подольськ і був зареєстрований у місті Красногорську.

Мухаммадсобер Фаїзов: Прибув в суд у інвалідному візку, його супроводжував лікар. Фаїзов був тимчасово безробітним, а до цього працював у перукарні в Іваново, де і був зареєстрованим. Повідомляється, що він 2004 року народження.

Теракт у "Крокусі" - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт. Кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Унаслідок цього, за даними російських ЗМІ, загинуло понад 140 осіб, постраждало близько 290, із них понад 180 - госпіталізовано.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

Сьогодні, 25 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом у Підмосков'ї. Якихось коментарів про перебіг розслідування Кремль поки що давати не планує і по допомогу в розслідуванні до інших країн звертатися не буде.

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