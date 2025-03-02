Канадський прем'єр наголосив, що правильне розуміння фактів є основою всього.

Під час скандальної суперечки в Овальному кабінеті Білого дому президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, коли намагався роз’яснити двом керівникам США ситуацію з війною в Україні. Таку думку висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого цитує The Guardian.

"Важливо при кожній нагоді викладати факти якомога чіткіше", – наголосив Трюдо, пояснюючи, чому він схвалює поведінку Зеленського у Вашингтоні.

Канадський прем’єр наголосив, що у 2022 році Росія вдерлася в Україну не вперше: вона порушила вже існуюче перемир’я, досягнуте раніше. При цьому Трюдо зауважує, що Росія могла б закінчити війну хоч завтра, якби просто припинила атакувати.

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"У п’ятницю в Овальному кабінеті президент Зеленський у багатьох словах зазначив, що Володимир Путін є брехуном і злочинцем, і його обіцянками в будь-якій формі не можна довіряти, тому що він знову і знову демонстрував, що порушить будь-які домовленості. Я підтримую Володимира Зеленського і я підтримую народ України", – пояснив Трюдо.

Сварка Зеленського і Трампа: реакція світу

Як писав УНІАН, професор міжнародної політики з Кельнського університету Томас Єгер Трамп вважає, що Трамп зрежисував сварку перед камерами, щоб принизити Зеленського публічно. Спершу Венс і Трамп роздражнили Зеленського, а потім "вкусили".

Також ми розповідали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Лондоні наступного дня порадив йому налагодити відносини із Трампом. На думку Стармера, будь-який мир не буде тривалим без гарантій США.

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