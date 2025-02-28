Трамп звинуватив його у неповазі до США.

Між президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом у прямому етері виникла запекла суперечка.

Український президент заявив про недоговороспроможність кремлівського правителя Путіна, якого ніхто не зупиняв з 2014 року. "Людей убивали на лінії зіткнення. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, багато розмов. Я підписав угоду про припинення вогню, мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде... Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться?" - спитав він.

Ді Венс почав казати, що Україна зараз має нестачу чоловіків на фронті, Зеленський у відповідь сказав, що той навіть не був в Україні. Після цього президент України сказав, що під час війни всі країни мають проблеми, навіть Сполучені Штати Америки відчули б їх в такій ситуації. Тоді в суперечку втрутився Трамп і сказав, що Зеленський "не може цього знати":

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"Не кажіть нам, що ми будемо відчувати. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свою позицію. Ви не маєте права нам диктувати".

Президент США заявив, що Зеленський має бути вдячним Штатам, оскільки він "не має потрібних карт на руках" і не може говорити Вашингтону "хочу те - хочу се". У відповідь український президент сказав, що приїхав до США "не в карти грати".

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