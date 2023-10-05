Республіканець Джим Джордан висловив бажання стати наступним спікером Палати представників США після відсторонення Кевіна Маккарті.
Про це пише CNN. Також за цю посаду хоче поборотися лідер більшості в Палаті представників – Стів Скаліз.
Зазначається, що республіканець Джордан з Огайо очолює судовий комітет Палати представників – важливий орган для реалізації пріоритетів розслідувань республіканців – включно з одним із трьох комітетів, що стоять за розслідуванням щодо імпічменту президента Джо Байдена.
Хто такий Джим Джордан і що він казав про Україну
Джим Джордан – конгресмен, який представляє в Палаті представників Огайо. 59-річний політик є членом Республіканської партії та вже двічі намагався стати спікером палати представників. Вперше він брав участь у голосуванні в 2019 році, після чого повторив спробу у січні 2023 року. Тоді він посів третє місце в другому турі. Також він є відкритим прихильником та союзником екс-президента США Дональда Трампа.
У середу, 4 жовтня, кандидат у спікери Палати представників Джим Джордан заявив CNN, що він проти пакету допомоги Україні.
"Наскільки я розумію, в якийсь момент нам доведеться правильно впоратися з цим процесом асигнувань, ми спробуємо зробити це протягом наступних 41 дня. Найбільш гострою проблемою для американців є не Україна. Це ситуація на кордоні, і це кримінал на вулицях", – додав Джордан.
Раніше політик стверджував, що американські платники податків не повинні "бути на гачку" для збільшення оборонної допомоги Україні.
"Я думаю, що ми ніколи не маємо забувати, що Росія тут є і була агресором, і ми підтримували Україну, як і повинні. Я за те, щоб допомогти Україні. Я просто не думаю, що американський платник податків повинен продовжувати давати, давати і давати", – сказав він у вересні 2022 року.