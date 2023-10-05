Раніше Джим Джордан уже намагався стати спікером Палати представників.

Республіканець Джим Джордан висловив бажання стати наступним спікером Палати представників США після відсторонення Кевіна Маккарті.

Про це пише CNN. Також за цю посаду хоче поборотися лідер більшості в Палаті представників – Стів Скаліз.

Зазначається, що республіканець Джордан з Огайо очолює судовий комітет Палати представників – важливий орган для реалізації пріоритетів розслідувань республіканців – включно з одним із трьох комітетів, що стоять за розслідуванням щодо імпічменту президента Джо Байдена.

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Хто такий Джим Джордан і що він казав про Україну

Джим Джордан – конгресмен, який представляє в Палаті представників Огайо. 59-річний політик є членом Республіканської партії та вже двічі намагався стати спікером палати представників. Вперше він брав участь у голосуванні в 2019 році, після чого повторив спробу у січні 2023 року. Тоді він посів третє місце в другому турі. Також він є відкритим прихильником та союзником екс-президента США Дональда Трампа.

У середу, 4 жовтня, кандидат у спікери Палати представників Джим Джордан заявив CNN, що він проти пакету допомоги Україні.

"Наскільки я розумію, в якийсь момент нам доведеться правильно впоратися з цим процесом асигнувань, ми спробуємо зробити це протягом наступних 41 дня. Найбільш гострою проблемою для американців є не Україна. Це ситуація на кордоні, і це кримінал на вулицях", – додав Джордан.

Раніше політик стверджував, що американські платники податків не повинні "бути на гачку" для збільшення оборонної допомоги Україні.

"Я думаю, що ми ніколи не маємо забувати, що Росія тут є і була агресором, і ми підтримували Україну, як і повинні. Я за те, щоб допомогти Україні. Я просто не думаю, що американський платник податків повинен продовжувати давати, давати і давати", – сказав він у вересні 2022 року.

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