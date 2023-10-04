На його думку, зараз відбуваються речі гіршs ніж в 1930 роках.

Колишній спікер Палати представників США Кевін Маккарті після звільнення порівняв російського президента Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

"Багато дій, які робить Путін, дуже схожі на дії Гітлера. Але зараз ми маємо щось ще гірше, ніж те, що сталося в 1930 роки", - висловив він свою думку.

Пр цьому, Маккарті зазначив, що вважає правильним відправку Києву озброєння, а не грошей.

Відео дня

Відставка Кевіна Маккарті

3 жовтня Палата представників звільнила спікера, лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті. Це перший подібний випадок в історії США. Говорячи про голосування за тимчасовий бюджет США, він заявив, що не Україна, а його власна країна і криза на кордоні є для нього пріоритетом.

При цьому сьогодні видання Reuters написало про те, що відставка Маккарті може сигналізувати про зміни в настроях з приводу допомоги Україні. Деякі з його можливих наступників рішуче виступають за допомогу Києву, але інші категорично проти. Видання зазначає, що поки не було вказівок на те, хто може стати наступником Маккарті, але наступний спікер може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників.

Вас також можуть зацікавити новини: