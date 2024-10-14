Деталі візиту зараз опрацьовуються урядами двох країн.

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що візит американського президента Джо Байдена до країни очікується цього тижня. Як повідомляє німецький новинний канал N-TV, запланований візит до Німеччини підтвердив речник уряду країни Вольфганг Бюхнер.

"Президент США Джо Байден планує приїхати до Німеччини наприкінці тижня", - передає канал. Наголошується, що зараз деталі візиту опрацьовуються спільно урядами двох країн – Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Водночас Бюхнер подробиць анонсованого заходу поки що повідомити не зміг.

"Фактично державний візит із повним дотриманням протоколу було заплановано на кінець минулого тижня, але Байден скасував його у короткі терміни через ураган у США. В результаті саміт на підтримку України на базі ВПС США у Рамштайні скасували", - повідомляє N-TV.

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Візит Байдена до Німеччини

Нагадаємо, раніше планувалося проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів 12 жовтня у Німеччині, але президент США Джо Байден відклав поїздку до Європи через ураган "Мілтон".

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, засідання контактної групи з питань оборони України - формат "Рамштайн", на рівні лідерів держав може відбутися після виборів президента в Сполучених Штатах Америки.

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