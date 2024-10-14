Байден: США готові до 'ядерних' переговорів з РФ, Китаєм та КНДР

Країна готова обговорити зменшення ядерної загрози.

Президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю з метою зменшення ядерної загрози.

Відповідну заяву американський президент зробив під час привітанням лауреатів Нобелівської премії миру. Байден наголосив, що США готові до таких переговорів "без попередніх умов".

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози", - заявив Байден.

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Він також зауважив, що не буде користі ані для їхніх країн, ані для світу від блокування "прогресу у скороченні ядерних арсеналів".

Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них". Як сказав Байден, ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких країни спільно працювали. Крім того, ці ризики суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів.

Байден розповів, що Торік у Японії мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування Хіросіми у серпні 1945 року. Ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

Ядерне роззброння: останні новини

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що під час свого попереднього терміну на цій посаді нібито майже досяг угоди з Китаєм та Росією про спільну ліквідацію ядерної зброї.

"Ми були близькі до угоди щодо позбавлення від ядерної зброї. Це було б так добре. Я говорю про Росію, нас самих і Китай. Тоді ми б залучили до цього і всіх інших, щоб рішуче позбутись ядерного потенціалу", - заявив Трамп.

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