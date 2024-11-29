У президента про це не повідомляли.

Американський стендап-комік Джо Роган заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хотів стати гостем його подкасту.

Як передає Newsweek, ця заява пролунала під час вчорашнього випуску подкасту "The Joe Rogan Experience". Ведучий натякнув, що скептично ставиться до ідеї запросити українського лідера:

"Зеленський намагався прийти. Вони намагалися вивести Зеленського в етер. Я запитав: "Про що ви говорите?".

Також він висловився про ймовірність війни з Російською Федерацією, зазначивши, що не вважає кремлівського правителя Путіна "настільки дурним".

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"Я думаю, що він зрозуміє, що відбувається. І я думаю, що вони, ймовірно, працюють над цим. Алекс Джонс (американський радіоведучий, - УНІАН) сказав, що Трамп проводить таємні зустрічі в Мар-а-Лаго. Сподіваюся, це правда", - додав комік.

Роган облаяв Зеленського

Нагадаємо, що раніше комік розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні бити ATACMS по території Росії: "Зеленський каже, що Путін наляканий. Пішов ти в сраку, чувак. Пішли ви, люди. Ви, люди, ось-ось почнете Третю світову війну".

Як відомо, Роган веде свій подкаст з 2009 року. Він обговорює з різними гостями політику, гумор, історію та інші теми. Саме під час його подкасту американський мільярдер Ілон Маск розкурив сигарету з марихуаною.

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