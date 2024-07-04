Прессекретар президента України радить американському журналісту уважніше перевіряти джерела в ФСБ.

У президента Володимира Зеленського в робочому графіку немає планів на проведення інтерв'ю із скандальним журналістом Такером Карлсоном.

Про це прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив у соцмережі Facebook. "Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - наголосив Никифоров.

Чим відомий Такер Карлсон

Скандально відомий американський журналіст Такер Карлсон заявив, що незабаром світ нібито зможе побачити його інтерв'ю із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, про це інтервʼю він намагався домовитися два роки, "особливо інтенсивно" після того, як у лютому записав інтервʼю із російським диктатором Володимиром Путіним.

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Згодом сам Карлсон заявив, що намагання Путіна виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію" – це "найтупіша річ" і спроба виставити українців "злом".

Карлсон – американський журналіст, відомий своїми вихваляннями російського диктатора Володимира Путіна та виправдовуванням війни РФ проти України. Зокрема, він поширював російський фейк про те, що США та Україна розробляли біологічну зброю.

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