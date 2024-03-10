Представник екс-прем'єра Великої Британії переконує, що цей візит був скоординований з МЗС країни.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно літав на переговори з президентом Венесуели, другом Путіна Ніколасом Мадуро. Їхня зустріч відбулася у Каракасі.

Як повідомляє британська газета The Times з посиланням на джерела, Джонсон та Мадуро, легітимність якого Британія не визнає, обговорювали російсько-українську війну.

Джонсон прибув до Каракасу на борту приватного літака з Домініканської Республіки, де відпочивав з сім'єю. Він пробув у Венесуелі менше ніж добу.

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За даними джерел, Джонсон обговорив з Мадуро вторгнення Росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до Росії. Крім того, сторони також говорити про шляхи нормалізації відносин Венесуели з Великою Британією.

Речника екс-прем'єра Джонсона підтвердив, що поїздка дійсно відбулася, але вона нібито не була таємною. Переговори нібито відбувалися "за активної підтримки МЗС, Співдружності та розвитку (FCDO) і з відома міністра закордонних справ".

Позиція режиму Мадуро щодо війни в Україні

Як відомо, Ніколас Мадуро перебуває в міжнародній ізоляції та під санкціями США. Венесуельського лідера звинувачують у фальсифікації результатів недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри нафтове багатство.

Водночас Росія будує лояльні відносини з режимом Мадуро. Його вважають другом Путіна. Сам Мадуро неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.

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