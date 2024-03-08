За словами екс-прем'єра Британії, навряд чи є сили НАТО, які можуть реально зрівнятися з Україною.

З погляду оперативної сумісності Україна зараз виглядає "дуже непогано". Крім того, українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО. Про це в інтерв'ю NV сказав екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

За його словами, проблема приєднання України до НАТО викликана тим, що Захід десятиліттями не міг чітко визначити, що таке Україна і яке місце вона займає в євроатлантичній архітектурі безпеки.

"З погляду бойової потужності, з погляду ефективності армії, Збройних сил, я думаю, що навряд чи є сили НАТО, в усьому Альянсі, які можуть реально зрівнятися з Україною", – зазначив Джонсон.

Він підкреслив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі визнає потужності української армії.

"Коли мова йде про здатність вбивати російські війська, українці є чудовими й найефективнішими", – додав екс-прем'єр Британії.

Останні заяви Бориса Джонсона

У лютому екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував можливий напад Путіна на країни НАТО. За його словами, шанси на напад РФ на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.

Як сказав Джонсон, зараз по суті йде нова світова війна, але нового типу. При цьому вона має принести чіткий результат - перемогу України над РФ.

Раніше Джонсон заявив, що ніяких поступок Путіну бути не може, РФ повинна програти і фінал треба прискорити. Як зазначив політик, ніяке врегулювання шляхом переговорів з Росією неможливе, і чим довше триває війна, тим дорожчою вона стає.

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