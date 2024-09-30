Катастрофа сталася під час звичайних польотів у листопаді 2021 року.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон не знав, що винищувач F-35 Королівських ВПС впав з авіаносця, поки йому про це не розповіла королева Єлизавета II.

Колишній прем'єр-міністр визнав, що було "подвійно ніяково" дізнатися про катастрофічний інцидент від покійної королеви, але описав це як свідчення того, наскільки добре вона була поінформована, пише The Telegraph.

У підготовлюваних мемуарах Unleashed, які видаватимуть частинами, Джонсон сказав, що покійна королева "іноді примудрялася дізнаватися речі до того, як мене інформували". Він зазначив:

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"Це вона розповіла мені, що в дуже дорогого винищувача F-35 Королівських ВПС прорвало прокладку, і він упав з авіаносця у воду, тому що хтось залишив пластикову тацю над повітрозабірником".

Катастрофа сталася під час звичайних польотів у листопаді 2021 року.

На відео, що просочилося в мережу, було видно, як винищувач розганяється трапом польотної палуби HMS Queen Elizabeth, а пілот катапультувався. Потім літак впав у Середземне море.

Після тритижневих пошуків, які зажадали значного міжнародного співробітництва, літак був знайдений у "значно більших частинах", за словами представника Міністерства оборони на той час. Пізніше слідчі порахували, що пластиковий дощовик був залишений і засмоктаний у двигун літака.

Літаки на борту експлуатуються відомою ескадрильєю 617 "Dambusters" і раніше брали участь в ударах по залишках так званої Ісламської держави в Іраку та Сирії.

В уривку Джонсон також віддав належне покійній королеві за її "глибокі особисті знання, не тільки історії, а й людей, які приймають рішення".

"Якщо я забував ім'я битви Георга II або покійного прем'єр-міністра Замбії, вона негайно вигукувала "Деттінген" або "Кеннет Каунда", як переможець вікторини в пабі", - сказав він.

Джонсон згадав, що в день його офіційної відставки вони говорили про російське вторгнення в Україну.

"Я згадав про наші труднощі в переконанні наших індійських друзів зайняти більш жорстку позицію щодо росіян. Вона згадала слова колишнього прем'єр-міністра Індії Джавахарлала Неру, сказані їй у 1950-х роках. Він сказав їй, що Індія завжди буде на боці Росії, і що деякі речі ніколи не зміняться. Вони просто є", - додав він.

Позиція Джонсона щодо війни в Україні

Борис Джонсон розкритикував Олафа Шольца, який підтвердив, що Берлін не передаватиме Україні крилаті ракети Taurus через "великий ризик ескалації".

"Нам безумовно потрібна поставка Taurus, безперечно. З огляду на історію Німеччини можна зрозуміти Шольца, але зараз необхідно зайняти чітку позицію на вирішальному етапі", - сказав Джонсон.

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