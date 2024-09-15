За словами Шольца, позиція Німеччини стосується й будь-якої іншої зброї, яка здатна атакувати цілі на великій відстані.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Берлін не передаватиме Україні крилаті ракети Taurus через "великий ризик ескалації". Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Шольца і закликав переглянути позицію.

"Нам безперечно потрібна поставка Taurus, безперечно. З огляду на історію Німеччини можна зрозуміти Шольца, але зараз необхідно зайняти чітку позицію на вирішальному етапі", — сказав Джонсон газеті Süddeutsche Zeitung.

Водночас, за словами Шольца, позиція Німеччини стосується й будь-якої іншої зброї, яка здатна атакувати цілі на великій відстані. Він наголосив, що це залишиться незмінним, навіть якщо інші країни ухвалять протилежне рішення.

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Це не вперше, коли Борис Джонсон висуває звинувачення проти канцлера. У 2022 році в інтерв'ю CNN він заявив: "Думка Німеччини в певний момент полягала в тому, що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна здалася".

Тоді речник німецького уряду жорстко відповів, що "дуже розважальний колишній прем’єр-міністр завжди має власні стосунки з правдою".

Дозвіл на удари по території РФ

Україна вже давно просить західних союзників дозволити бити їхньою зброєю по військових об'єктах у глибині території РФ. Нині ця дискусія розгорілась з новою силою. Лідери деяких європейських держав, а також Канада заявили, що ЗСУ мають отримати цей дозвіл.

Welt написало, що Шольц навідріз відмовився дати дозвіл на удари по РФ німецькою зброєю.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по Росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американські ATACMS.

The Guardian вказує, що США та Британія дозволили удари по Росії, але це не оголошується.

Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер наголосив, що Україна має тверде юридичне та військове право на удари по цілях на території РФ.

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