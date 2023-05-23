Борис Джонсон сказав, що не варто турбуватися про его Володимира Путіна.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову не міг "втриматися від удару" по своєму старому опоненту президенту Франції Еммануелю Макрону, якого він, як повідомляється, називав у приватних бесідах "путінським підлабузником".

"Я думаю, що це мій французький друг і колега Еммануель Макрон сказав: "Путіна не можна принижувати", - сказав Джонсон на ланчі, прийнявши штучний французький акцент, щоб м'яко познущатися над президентом, пише Politico.

"Чесно кажучи, я думаю, що потрібно дуже багато, щоб принизити Володимира Путіна", - продовжив Джонсон. "Я не думаю, що наша робота - турбуватися про его Володимира Путіна, його політичні перспективи або розвиток його кар'єри".

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Відповідаючи на побоювання республіканських кіл, що США повинні зосередити свою увагу на Китаї, а не на сухопутній війні в Східній Європі, Джонсон сказав, що перемога Путіна буде "жахливою за своїми наслідками для Південно-Східної Азії, для Південно-Китайського моря, для всіх областей потенційного конфлікту між великими державами в найближчі десятиліття".

Висловлювання Джонсона про Макрона

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав президента Франції Еммануеля Макрона "нудотним" через поїздку до Москви на зустріч з Путіним.

Про це розповів колишній прес-секретар Джонсона Гуто Харрі у своєму подкасті "Безпрецедентний". За його словами, в злості він назвав французького президента "путінським лизоблюдом" і пообіцяв "врізати йому".