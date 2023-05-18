Це не перший конфлікт між президентом Франції та екс-прем'єром Великої Британії.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав президента Франції Еммануеля Макрона "нудотним" через поїздку в Москву на зустріч з Путіним.

Про це розповів колишній прес-секретар Джонсона Гуто Харрі у своєму подкасті "Безпрецедентний", пише Politico. За його словами, в злості він назвав французького президента "путінським лизоблюдом", а також пообіцяв "врізати йому".

За його словами, Джонсон вибухнув тирадою про Макрона через кілька місяців після початку повномасштабної війни і після того, як той розкритикував реакцію Великої Британії на українську кризу біженців.

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"На нашій ранковій зустрічі, я думаю, з невеликою групою з нас, він почав жорстоку атаку на Еммануеля Макрона", - сказав він, зазначивши, що той назвав президента Франції диваком і путінським підлабузником, а також запропонував влаштувати "вакханалію з побиттям жаб".

Харрі зазначив, що в підсумку вони примирилися. "Через кілька тижнів вони, звичайно, все виправили. Вони дуже добре ладнали. Насправді вони разом випили віскі на саміті G7", - додав він.

Представник Джонсона сказав журналістам, що він не брав участі у відвертому подкасті свого колишнього помічника.

Відносини між Джонсоном і Макроном

Нагадаємо, що у 2021 році ЗМІ писали, що Макрон обізвав Джонсона "клоуном", який керує "цирком".

Крім того, вони посварилися після того, як Макрон публічно розкритикував британську вакцину від коронавірусу AstraZeneca.

"Правда в тому, що Макрону взагалі не подобається Борис Джонсон", - заявив у 2022 році директор аналітичного центру Центру європейських реформ Чарльз Грант.

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