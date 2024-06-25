Журналіст після звільнення повертався до Австралії.

У Великобританії в понеділок вранці, 24 червня, засновник WikiLeaks, австралійський журналіст Джуліан Ассанж покинув в'язницю максимально строгого режиму Белмарш, в якій він провів 1 901 день.

Ассанжа звільнив під заставу Високий суд Лондона, повідомляє WikiLeaks у своєму акаунті в Х. "…вдень його відпустили в аеропорт Станстед, де він сів на літак і вилетів із Великої Британії", - зазначається у публікації. Видання додало, що звільнення Ассанжа - це результат глобальної кампанії, в якій брали участь активісти, законодавці, різні політичні лідери і навіть залучалася Організація Об'єднаних Націй.

"Це створило умови для тривалих переговорів із Міністерством юстиції США, які призвели до укладення угоди, яка ще не була офіційно завершена. Ми надамо додаткову інформацію якомога швидше", - поділилися у WikiLeaks.

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Ассанж після звільнення повертався до Австралії. "Після більш ніж п'яти років, проведених у камері розміром 2х3 метри, в ізоляції 23 години на добу, він скоро возз'єднається зі своєю дружиною Стелою Ассанж та їхніми дітьми, які знають свого батька тільки з-за ґрат", - підкреслили журналісти.

У центрі уваги Джуліан Ассанж - новини, які варто знати

Австралійському журналісту в США пред'явили 8 звинувачень, зокрема, у шпигунстві через те, що WikiLeaks опублікувало секретні документи різних американських відомств.

США просили відправити журналіста на американську територію. Якби з Британії Асанжа відправили в Штати, там би йому загрожувало до 175 років ув'язнення. У квітні 2022 року Лондонський суд видав ордер на екстрадицію журналіста в Штати.

Довідка УНІАН. Видання WikiLeaks спеціалізується на публікації історій про порушення прав людей та корупцію в уряді. Джуліан Ассанж створив цей проєкт у 2006 році.

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