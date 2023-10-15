Eisenhower приєднається до ударної групи авіаносця USS Gerald R Ford.

Пентагон ухвалив рішення направити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я, недалеко від Ізраїлю, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Повідомляється, що цей крок є частиною дій, зроблених Вашингтоном для стримування будь-яких ворожих актів проти Ізраїлю, а також запобігання можливих спроб подальшого розширення конфлікту після атак, скоєних бойовиками ХАМАС на Ізраїль. Це рішення являє собою демонстрацію підтримки США Ізраїлю в ситуації, що вимагає уваги і зусиль з підтримки миру та стабільності в регіоні.

Авіаносна ударна група включає у себе наступні військові судна: авіаносець USS Eisenhower, крейсер з керованими ракетами USS Philippine Sea (CG-58), а також есмінці з керованими ракетами USS Laboon (DDG-58), USS Mason (DDG-87) і USS Gravely (DDG-107).

Відео дня

Eisenhower приєднається до ударної групи авіаносця USS Gerald R Ford, яка вже перебуває поблизу Ізраїлю. Це посилить американську присутність там безліччю есмінців, винищувачів і крейсерів.

США відправили до узбережжя Ізраїлю авіаносець USS Gerald R Ford

Як писав УНІАН, раніше міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та кілька есмінців у Східне Середземномор'я. Також були вжиті заходи для посилення винищувальних ескадрилій ВПС США F-35, F-15, F-16 і А-10 у регіоні.

За словами Остіна, рішення було ухвалено у відповідь на напади ХАМАС на Ізраїль, це повинно "зміцнити позиції Міністерства оборони США у регіоні для посилення регіональних зусиль зі стримування".

Вас також можуть зацікавити новини: