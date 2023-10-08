Остін обіцяє передати Ізраїлю озброєння та боєприпаси.

Сполучені Штати Америки для демонстрації сили перекидають свої кораблі та літаки ближче до Ізраїлю, пише Politico.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та декілька есмінців до Східного Середземномор'я. Також вжито заходів для посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10 в регіоні.

За словами Остіна, рішення було ухвалено у відповідь на напади ХАМАС на Ізраїль, це має "зміцнити позиції Міністерства оборони в регіоні для посилення регіональних зусиль зі стримування".

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Глава Петагону пообіцяв, що вони швидко забезпечать Армію оборони Ізраїлю додатковим обладнанням і ресурсами, в тому числі боєприпасами. Перше з цих озброєнь відправлять в неділю, вони має прибути в найближчі дні.

Допомога США від Ізраїлю: останні новини

Сьогодні вранці американський президент Джой Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху, під час якої заявив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже на шляху до них.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що про нову допомогу оголосять вже незабаром. У заяві президента йдеться про те, що Ізраїль має повне право захищати себе.

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