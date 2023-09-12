Карін Кнайсль також розкритикувала поведінку Відня по відношенню до Москви, порівнявши її з "шизофренією".

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, відома тим, що танцювала з Володимиром Путіним на своєму весіллі, переїде в рідне місто російського президента Санкт-Петербург, щоб очолити створений нею аналітичний центр.

"Я стала співзасновником центру "Горки" і керую ним. Оскільки роботи там багато і вона вимагає багато уваги... Для цієї роботи я вирішив переїхати в Санкт-Петербург", - сказала Кнайсль, пише Politico.

Згідно з повідомленням на його веб-сайті, створений у березні 2023 року центр покликаний "підготувати об'єктивний аналіз для пошуку рішень" політичних цілей Росії. "Горки" пов'язаний з Санкт-Петербурзьким Державним університетом, де Путін вивчав право в 1970-х роках.

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Виступаючи у вівторок на Східному економічному форумі у Владивостоці, Кнайсль також розкритикував поведінку Австрії по відношенню до Росії, порівнявши її з "шизофренією".

"Австрійські політики і громадська думка не втомлюються засуджувати Росію", - сказала вона, додавши, що на тих, хто все ще має ділові зв'язки з Росією, вішають ярлик "заробляють криваві гроші".

Кнайсль та її дружба з Путіним

Кнайсль обіймала посаду Міністра закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 рік і був висунутий на цю посаду ультраправою Партією свободи (FPÖ). Її критикували за її тісні зв'язки з російським президентом, який був присутній на її весіллі в 2018 році в Австрійських Альпах, а також за те, що вона відпочивала в Росії зовсім недавно, в серпні, на тлі триваючої війни Кремля на Україні.

Раніше повідомлялося, що вона оселилася в селі Петрушово Рязанської області і кілька тижнів жила в орендованому будинку.

"Я заплатила ще за місяць, а далі подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого", – поскаржилася вона російському виданню.

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