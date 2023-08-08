Кнайсль живе в орендованому будинку вже кілька тижнів.

Колишня глава Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка на своєму весіллі станцювала з російським президентом Володимиром Путіним, оселилася в селі Петрушово Рязанської області. Вона вже кілька тижнів живе в орендованому будинку.

"Я заплатила ще за місяць, а далі подивимося. Я не знаю нічого про моє майбутнє, нічого", – поскаржилася вона російському виданню "Вид сбоку".

Зазначається, що в 2018 році Кнайсль вийшла заміж і на своєму весіллі станцювала з Путіним. Однак незабаром вона розлучилася. У 2020 році Кнайсль виїхала з Австрії "через постійні погрози вбивством і фактичну заборону на роботу в Австрії". Вона жила в Лівані, а потім приїхала в Росію. Зараз колишня топ-чиновниця знімає будинок в селі Петрушово, про яку, схоже, забула навіть місцева влада.

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"Треба сказати, що віддалене село не вперше приваблює іноземців, тут купили сільські будинки француженки, в однієї з яких орендувала житло Карін Кнайсль. У Петрушово немає жодних пам'яток, але це дуже миле акуратне російське село, які рідко зустрінеш (щоправда, останні кілька років стало набагато гірше з благоустроєм, керівництво Гіблицького поселення, куди входить Петрушово, практично забуло про його існування)" – йдеться в матеріалі.

Що відомо про Карін Кнайсль

Карін Кнайсль обіймала посаду Міністра закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 рік. Відома тісними відносинами з Путіним, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну вона підтримала російського диктатора, подивившись його Мюнхенську промову 2007 року, коли Путін говорив про однополярність сучасного світу.

З лютого 2021 по травень 2022 Кнайсль також була членом ради директорів російської компанії "Роснефть". Вона покинула цей пост через загрозу потрапити під санкції.

Примітно, що вона стала одним з небагатьох "зарубіжних" гостей на путінському економічному форумі у Пітері 15 червня.

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