Нафталі Беннет вважає, що його варіант допоміг би зберегти життя.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пропонував свій варіант наземної операції в секторі Газу. Він упевнений, що його пропозиція допомогла б зберегти життя солдатів і мирних жителів.

Видання The New York Times пише, що Беннет назвав свій варіант операції "підходом стиснення". За його словами, ХАМАС розраховує, що наземна операція в Газі виснажить ізраїльську економіку, а також призведе до великої кількості жертв. В результаті великі втрати і міжнародний тиск змусять Єрусалим зупинити бойові дії.

Згідно з планом Беннета, Ізраїль повинен створити зону безпеки глибиною в 2 км, яка б розділила б Газу і Хан-Юнісом. Він пропонує створити два гуманітарних коридори, за якими мирні жителі зможуть піти на південь.

Відео дня

При цьому організовується доставка води, продуктів і медикаментів на південь, де будуть створені медичні та гуманітарні притулків. В результаті північ Гази залишається повністю відрізаним, в тому числі від електрики. При цьому армія Ізраїлю відмовляється від прямого наступу на місто.

Таким чином, у Ізраїлю з'явиться можливість проводити цілеспрямовані рейди тривалий час, але без насильницької окупації міст. Невеликі рейди призведуть до меншої кількості жертв і руйнувань, що знизить загрозу з боку "Хезболли", а ізраїльські солдати будуть менше наражати себе на небезпеку.

"Я не хочу вплутуватися в тунельну війну за типом Вьетконга. Я хочу застати їх зненацька, дозволивши їм застрягти в тунелях. Уявіть собі солдата ХАМАСа, який чекає в одному з таких тунелів зі своїми соратниками. Єдине, чого він не очікує, – це застрягти там на дев'ять місяців без матеріально-технічної підтримки, без їжі, в холоді і вогкості", – пояснив свою позицію Беннет.

Війна в Ізраїлі - останні новини

7 жовтня терористи ХАМАС увірвалися на територію Ізраїлю, організувавши масований ракетний удар по ізраїльських містах. Бойовики захопили приблизно дві сотні заручників, а також вбили сотні мирних жителів.

У відповідь Єрусалим оголосив загальну мобілізацію і початок операції "залізні мечі". З тих пір ЦАХАЛ б'є по території сектора Гази.

Вас також можуть зацікавити новини: