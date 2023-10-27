Військовий додав, що в останні години Армія оборони Ізраїлю посилила атаки на сектор Гази.

Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції в секторі Газа. Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Даніель Хагарі.

Він підкреслив, що ізраїльські військові "готові на всіх фронтах" до забезпечення безпеки країни. Військовий додав, що в останні години Армія оборони Ізраїлю посилила атаки на сектор Гази.

"ВПС активно атакують підземні цілі та інфраструктури ХАМАСу. Після наступів в останні кілька днів, сьогодні ввечері наші сухопутні війська розширять свої наземні операції. ЦАХАЛ діє у всіх вимірах", - сказав він.

Говорячи про лікарню Аль-Шифа, Хагарі зазначив, що ЦАХАЛ розсекретив підземну сферу ХАМАСу під нею.

"Ми продовжимо наступати в Газі і її околицях. Ми продовжуємо закликати жителів Гази на півночі йти на південь. ХАМАС використовує мирних жителів в якості живого щита", - пояснив ситуацію військовий і додав, що цивільні знайдуть "кращі умови" на півдні регіону.

Крім цього Хагарі повідомив, що на даний момент в цілому 310 солдатів ЦАХАЛу вбито, а 229 осіб знаходяться в заручниках у бойовиків.

Арабо-ізраїльський конфлікт

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, попутно організувавши масований ракетний удар по всій ізраїльській території. Бойовики захоплювали прикордонні кібуци і вбивали цивільне населення. Крім того, вони захопили приблизно дві сотні заручників.

Цей напад став найбільшим за останні 50 років. У відповідь на нього Ізраїль оголосив загальну мобілізацію і початок операції "залізні мечі". З тих пір ЦАХАЛ атакує цілі на території сектора Гази.

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