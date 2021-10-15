За словами лікарів, найближчим часом його можуть виписати й відправити додому.

42-го президента США Білла Клінтона було госпіталізовано до медзакладу на лікування.

Про це пише Reuters із посиланням на лікарів 75-річного екс-президента. Його забрали до медичного центру в Ірвіні у вівторок з інфекцією, "не пов'язаною з COVID-19".

"Він одужує, в хорошому настрої й неймовірно вдячний лікарям, медсестрам і персоналу, що надали йому відмінну допомогу", - повідомив Ангел Урена, офіційний представник Клінтона.

Причиною госпіталізації став сепсис, інфекція кровотоку, яка, вважають лікарі, почалася як інфекція сечовивідних шляхів, передає CNN, посилаючись на інформацію медиків. Перед потраплянням до лікарні Клінтон скаржився на втому.

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Лікарі повідомили, що екс-президенту вводили внутрішньовенні антибіотики і рідини.

"Він залишається в лікарні для постійного спостереження. Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики", - кажуть лікарі. І висловлюють надію, що незабаром Клінтон поїде додому.

Як відомо, Клінтон був президентом США з 1991 по 2003 рік, представляючи Демократичну партію. До обрання протягом п'яти термінів очолював штат Арканзас.

Автор: Юрій Годован