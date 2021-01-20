Видання The New York Post зазначило, що під час урочистої промови Байдена 42-й президент США "безумовно спав".

Колишній президент США Білл Клінтон заснув під час інавгурації нового глави Білого дому Джо Байдена.

На це звернула увагу газета The New York Post.

Видання зазначило, що під час урочистої промови Байдена 42-й президент США «безумовно спав». При цьому поруч з ним була його дружина Хілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший і віце-президент Майк Пенс.

Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Денис Прядко