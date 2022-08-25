Перекидання такої маси військ не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний. Ці найманці будуть їхати на раритетних танках.

Якщо Північна Корея почне перекидати війська через територію Росії для війни в Україні, це каталізує підтримку США.

Про це сказав експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо допустити, що Росія домовиться з Північною Кореєю про 100 тис. найманців в обмін на енергоресурси, які потрібні корейцям, то перекидання такої маси військ не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний", - зазначив Киричевський.

За його словами, ці найманці будуть їхати на раритетних танках.

"Копіями радянських Т-54, Т-55 та зі своїми радянськими гарматами зразка 1950 року. Літаки, яки вони мають - це теж музейні експонати, а не реактивні винищувачі. Якщо Північна Корея погодиться на пропозицію Кремля - це допоможе США назавжди розв'язати проблему диктаторського режиму Північної Кореї", - пояснив експерт.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно заявив про повну підтримку дій режиму Путіна.

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