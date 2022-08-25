Якщо Північна Корея почне перекидати війська через територію Росії для війни в Україні, це каталізує підтримку США.
Про це сказав експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Якщо допустити, що Росія домовиться з Північною Кореєю про 100 тис. найманців в обмін на енергоресурси, які потрібні корейцям, то перекидання такої маси військ не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний", - зазначив Киричевський.
За його словами, ці найманці будуть їхати на раритетних танках.
"Копіями радянських Т-54, Т-55 та зі своїми радянськими гарматами зразка 1950 року. Літаки, яки вони мають - це теж музейні експонати, а не реактивні винищувачі. Якщо Північна Корея погодиться на пропозицію Кремля - це допоможе США назавжди розв'язати проблему диктаторського режиму Північної Кореї", - пояснив експерт.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно заявив про повну підтримку дій режиму Путіна.