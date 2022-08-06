Російський пропагандисти заявляють про нібито "багатий досвід ведення контрбатарейної війни" у військ КНДР.

Північна Корея нібито запропонувала надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки спроби вторгнення Росії в Україну, стверджує російське державне телебачення.

Як пише видання New York Post, пропозицію КНДР надати військову допомогу Росії не вдалося оперативно перевірити, але її підхопив член громадської ради при міноборони Росії Ігор Коротченко.

"Є повідомлення, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові приїхати і взяти участь у конфлікті", - сказав Коротченко в ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

Російський пропагандист заявив, що північнокрейці нібито мають "багатий досвід ведення контрбатарейної війни".

"Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити", - ляпнув Коротченко.

Заява про допомогу Північної Кореї з'явилася на тлі того, що кілька російських держав-сателітів уже надають так звані "добровольчі" сили. Це, на думку деяких аналітиків західної розвідки свідчить про брак у Володимира Путіна політичного капіталу для оголошення масової мобілізації всередині Росії.

Розрив дипвідносин з КНДР

13 липня 2022 року Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

МЗС рішуче засудило рішення КНДР визнати т. зв. "незалежність" тимчасово окупованих Росією територій в Донецькій і Луганській областях України.

У МЗС України заявили, що це спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН і основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій і Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

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