Експерти стверджують, що Росія вже дивиться на ситуацію в Казахстані з тривогою.

Експерти виключають, що в історії з протестами в Казахстані є російський слід.

Таку думку вони висловили в статті УНІАН.

Експерти стверджують, що зараз Росія вже дивиться на ситуацію з тривогою.

"Мова йде про те, що динаміка настроїв свідчить: незважаючи на те, що офіційним приводом для протесту послужило підвищення цін на паливо, та це реакція на більш серйозні, системні кризові явища. Якщо приклад цих протестів буде успішним, подібне може спричинити подібні явища в сусідніх країнах, де теж є автократичний режим правлячої еліти, погане соціально-економічне становище і, відповідно, може бути перейдений цей поріг нетерпимості", - вважає політолог-міжнародник Юлія Осмоловська.

Вона також не виключає, що може бути ефект доміно по всьому периметру Росії і це може зачепити значну частину країн Центральної Азії.

За словами Осмоловської, якщо теоретично припустити, що РФ змушена буде відволікати ресурси від України, щоб зберігати контроль по периметру інших своїх кордонів, Україні це піде на користь.

Політолог Юрій Романенко вважає, що ситуація в Казахстані для України може стати "приємним чорним лебедем".

"Якщо казахи не зламаються, то Росія буде в'язнути в цій ситуації... якщо ж кризова ситуація затягнеться, то у Путіна буде менше часу і ресурсів на Україну. З усіма приємними для нас можливостями", - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, у Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції.

Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

У столиці країни Нур-Султані, місті Алмати, Алматинській та Мангистауській областях з 5 по 19 січня запроваджено надзвичайний стан.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що протестувальники захопили резиденцію президента, інші адміністративні будівлі.

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