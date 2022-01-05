Очевидці говорять про вибухи біля резиденції президента на проспекті Назарбаєва.

В Алмати мітингувальники відібрали у поліції вогнепальну зброю, щити і кийки, правоохоронців у місті не спостерігається.

Про це повідомляє РИА Новости.

В Алмати на проспекті Назарбаєва чутні звуки стрілянини і вибухи. Саме на цій вулиці розташована резиденція президента Казахстану. За повідомленням ТАСС, резиденція президента Казахстану в Алмати охоплена вогнем. Чути гучні постріли, хто саме почав стрілянину - поки невідомо.

Звуки пострілів чутні на проспектах Аль-Фарабі і Назарбаєва. Резиденція глави держави розташована за адресою Назарбаєва, 205.

Як повідомляє телеграм Orda.kz, Касим-Жомарт Токаєв терміново виступить зі зверненням до народу через протести в Казахстані. Водночас точного часу розмови поки не повідомили. Звернення Токаєва анонсував його прес-секретар. Ніяких деталей поки не розкривають.

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Нагадаємо, вже кілька днів у Казахстані проходять протести. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на газ. Громадяни вимагали відставки президента з урядом і виступили проти корупції.

На тлі невгамовних "газових" протестів в Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він постановив передати Смаїлову Аліхану Асхановичу.

Вранці 5 січня в центрі Алмати поновилися жорсткі зіткнення протестуючих з поліцейськими.

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