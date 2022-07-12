За оцінками експертів, потреба росіян у безпілотниках свідчить про їхні прогалини у війні в Україні.

Можливе постачання Росії іранських дронів свідчить про труднощі російських військових в Україні, але якщо угода відбудеться, у росіян можуть з'явитися серйозні бойові безпілотники та дрони-камікадзе.

Про це пишуть міжнародні експерти, реагуючи на заяву з Білого дому, передає Голос Америки.

Нагадаємо, 11 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран готується прискореними термінми надати РФ кілька сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових. За його словами, Тегеран також планує тренувати російських військових користуватись цими дронами. Але російські провладні ЗМІ заперечують цю інформацію.

"Один із найбільших уроків, які росіяни винесли з війни в Нагірному Карабасі 2020 року, що масове використання дронів-камікадзе є ключовим для військового успіху. Тому якщо Іран поставить Росії "кілька сотень" безпілотників, то дуже ймовірно, що частиною цієї поставки будуть дрони-камікадзе", - зазначив експерт з питань роботизованих військових систем та безпілотників Самюель Бендетт з Центру військово-морського аналізу США, який займається російськими дослідженнями.

Експерт припустив, що, ймовірно, до поставок іранських безпілотників увійдуть дрони Ababil, Mohajer та певні види Shahed. На думку експерта, потреба росіян у безпілотниках свідчить про їхні прогалини у війні в Україні.

"Очевидно, що російські військові виснажені, втратили багато дронів та БПЛА, у них не вистачає боєприпасів… І, очевидно, однією з найбільших їхніх прогалин є відсутність тактичних безпілотників, які працюють на відстані менше 5 км від лінії зіткнення. Це комерційні дрони Mavic, які зазвичай постачаються волонтерськими зусиллями", - зазначив експерт.

Бендетт зазначив, що якщо Іран постачатиме дрони Росії, це будуть великі безпілотники та дрони-камікадзе, щоб отримати негайний ефект на полі бою.

Як пишуть американські ЗМІ, іранські безпілотники використовувалися для нападу на військові бази США та їх союзників на Близькому Сході, на нафтопереробні заводи та на цивільні об'єкти. Вони були помічені у військових конфліктах в Сирії, Ємені, в Іраку.

Фредерік Каган, директор Проекту критичних загроз в Американському інституті підприємництва, в інтервю виданню The Washington Post заявив, що інформація про іранські дрони для РФ свідчить про обмежені можливості росіян на війні в Україні.

Він також припустив, що в разі успішного проведення ірансько-російської угоди, отримані Росією дрони зможуть долати великі відстані в Україні.

"Важко оцінити, яким буде ефект (від іранських дронів - ред.), але це очевидно дасть росіянам більше можливостей проводити повітряні атаки, ймовірно, глибше на українську територію, ніж це відбувається зараз", - сказав Каган.

Американське видання CNN з посиланням на генерала США Кеннета Ф. Маккензі молодшого пише, що іранські дрони є серйозною загрозою у військових конфліктах, попри те, що вони не дуже популярні у світі.

За даними Інституту миру, великі та середні безпілотники Ірану, ймовірно, можуть перебувати в повітрі до 20 годин, і можуть містити складні датчики, бойове обладнання та різноманітну зброю. За даними Інституту, деякі іранські дрони можуть переносити бойовий вантаж вагою до 150 кг.

Деякі оглядачі вважають загрозу іранських дронів перебільшеною. Зокрема, засновник лондонського аналітичного центру Bourse Bazaar Есфандьяр Батмангхелідж у Твітері написав : "Навряд чи Іран навіть має стільки робочих безпілотників у своєму флоті". Крім того, експерт додав, що Тегеран "не має досвіду масштабного експорту дронів".

Наступного тижня президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Тегеран. За повідомленням Кремля, в Ірані Путін проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що Путін у Тегерані обговорюватиме поглиблення економічних зв'язків з Іраном.

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