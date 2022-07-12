Після навчання вони виконуватимуть завдання на фронті.

У школі Дронаріум стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів". Військові відпрацьовують різні задачі, які згодом виконуватимуть на фронті. Серед них, зокрема, справжні польотні завдання, навички маскування, розробка тактики та керування дронами.

Про це у Telegram повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Усе можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проект, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", - наголосив міністр.

Раніше УНІАН писав, що 1 липня Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 оголосили збір на проект "Армія дронів". Його мета – придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворожого ока. Вони обладнані декількома камерами із тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити й куди складніше – збити.

Згодом стало відомо, що українці за тиждень зібрали 400 млн грн на проект "Армію дронів" для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: