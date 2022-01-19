Для цього вони опитали понад 8000 дітей з 85 шкіл Великобританії.

Експерти видавництва Оксфордського університету обрали дитяче слово 2021 року. Цього року ним стало слово anxiety, тобто "занепокоєння".

"У зв'язку з широким впливом COVID-19 на освіту дітей і зростаючим усвідомленням того, що психічне здоров'я дітей є ключовою проблемою вдома та у школі, ми обрали благополуччя темою нашого дослідження у 2021 рік. Опитавши понад 8000 дітей з 85 шкіл Великобританії, ми попросили їх вибрати найпопулярніші слова, які вони використовуватимуть, говорячи про здоров'я та добробут", - йдеться у прес-релізі на сайті видавництва.

З'ясувалося, що майже чверть усіх опитаних обрали "тривожність" словом номер один. Після нього йдуть слова "виклик" та "ізоляція", однак за ними - "добробут" і "стійкість", що все ж говорить про оптимістичний настрій дітей, попри те, що відбувається, вважають експерти.

'Anxiety' is the 2021 Oxford #ChildrensWordOfTheYear after 8,000 children in the UK were asked to choose the top words they would use when talking about health and wellbeing. Read the report for the latest insights into children’s language: https://t.co/2AuZGRcbinpic.twitter.com/9wSCdHLTPR — Oxford University Press (@OxUniPress) January 18, 2022

Окрім того, шкільних учителів попросили назвати слово, яке вони найчастіше використовують, говорячи зі своїми учнями про здоров'я та добробут у контексті минулого року.

"Стійкість" стала їх вибором номер один, відображаючи важливість надання своїм учням позитивного напрямку перед обличчям важких часів. Так само як "виклик" був їх другим вибором на знак визнання змін, які відбулися у школах та учнях торік, а "благополуччя" посіло третє місце", - повідомляє видавництво.

Раніше дитячими словами року визнавалися "коронавірус" (2020 рік), "Brexit"(2019), "пластик" (2018), "Трамп" (2017) і "біженець" (2016).

Читайте такожПомер найстаріший чоловік у світі: він не дожив менше ніж місяць до 113 роківЯк повідомляв УНІАН, у листопаді Оксфордський словник англійської мови назвав слово 2021 року. Ним стало слово vax, тобто "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати".

Вас також можуть зацікавити новини: