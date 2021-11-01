Словник відзначив різкий сплеск вживання цього слова.

Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Цього року ним стало слово vax (тобто "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати").

Поняття вакцини (vaccine) існує в англійській мові з кінця 1790-х років - приблизно тоді англійський лікар Едвард Дженнер виявив, що коров'ячу віспу можна використовувати для вакцинації людей проти смертельного вірусу віспи.

Згідно з прес-релізом на сайті видавництва Оксфордського університету, слово vax станом на вересень 2021 року використовували у 72 рази частіше, ніж у 2020-му.

"Vax - наше слово року у 2021 році. ... Немає слова, яке краще відображає атмосферу цього року, ніж vax", - йдеться на сайті.

— Oxford Languages (@OxLanguages) November 1, 2021

Словник також відзначив прискорення поширення похідних цього слова. Наприклад, таких як vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з "селфі"), anti-vaxxer (противник вакцинації), double-vaxxed (людина, вакцинована двома дозами).

Читайте такожPantone назвав одразу два головних кольори 2021 рокуЗа даними Оксфордського словника, тенденція до більш частого вживання аналогів слова vax спостерігається і в інших мовах. Так у Португалії сьогодні це слово звучить у 10 разів частіше, ніж 10 років тому, а у французькій мові тепер практично завжди говорить саме про щеплення проти COVID-19.

Раніше Оксфордський словник не зміг визначити слово 2020 року. Експерти відзначили, що 2020 рік неможливо описати одним словом.

А у 2019 році в Україні словом року обрали слово "діджиталізація".

Оксфордський словник: довідка

Оксфордський словник або великий Оксфордський словник вважається головним історичним словником англійської мови. Його видає видавництво Оксфордського університету в Англії. Словник відстежує історичний розвиток англійської мови, а також описує застосування мови в багатьох її варіаціях у всьому світі. Ним користуються науковці та академічні дослідники.

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Автор: Катерина Комолова