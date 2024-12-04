За словами Георгеску, "пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити".

Лідер президентських перегонів у Румунії, ультраправий критик НАТО Калін Георгеску обіцяє заборонити подальший експорт українського зерна через територію його країни та припинити подальшу військову допомогу Києву. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

За його словами, Бухарест не зобов’язаний дотримуватися зобов’язань НАТО щодо витрат на оборону і надає перевагу національним інтересам, ставлячи під сумнів ефективність фінансування ЄС.

Видання нагадує, що відколи Росія напала на Україну, Румунія допомогла експортувати мільйони тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца, навчила українських пілотів-винищувачів і подарувала Києву батарею протиповітряної оборони Patriot.

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"Все це припиниться, якщо я переможу. Як я можу на це погодитися? Це неможливо. Румунія і румунський народ на першому місці. Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити", - сказав політик.

На запитання, чи підтримує він невиконану обіцянку НАТО щодо того, що кожна країна-член щорічно витрачає 2% ВВП на оборону, позицію обраного президента США Дональда Трампа, якого захоплює Георгеску, він сказав, що його це "не цікавить":

"Клопіт румунських людей полягає в тому, щоб бути щасливими. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі. Якщо НАТО займає оборонну позицію, вона повинна залишатися оборонною. Я вірю в одне: Румунія ні кому не винна".

Вибори президента Румунії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, визначився переможець першого туру виборів президента Румунії. 62-річний праворадикал Келін Георгеску набрав майже 23 відсотки голосів виборців. У свою чергу прозахідна кандидатка, представниця ліберальних консерваторів Елена Ласконі набрала приблизно 19 відсотків.

Оскільки за підсумками першого туру жодний кандидат не набрав більшості голосів, у Румунії відбудеться другий тур. Голосування заплановане на 8 грудня.

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