Келін Георгеску набрав майже 23 відсотки голосів виборців.

За результатами підрахунку понад 99,9 відсотка бюлетенів на виборах президента Румунії у першому турі перемогу здобув 62-річний праворадикал Келін Георгеску. Про це повідомляє The Times.

За даними видання, Георгеску, який підтримує режим російського диктатора Володимира Путіна і стверджує, що за війною в Україні стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс, набрав близько 22,9 відсотка голосів.

У свою чергу прозахідні кандидати, Єлена Ласконі та Марчел Чолаку набрали приблизно 19 відсотків голосів виборців.

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"Якщо результат буде підтверджено, це стане значним відхиленням після того, як екзит-поли показали, що Чолаку ... перебюуває на шляху до відносно легкої перемоги", - пише видання.

ЗМІ нагадує, що Румунія в останні роки була відданим союзником НАТО, збільшивши свій оборонний бюджет майже до 2,5 відсотка ВВП:

"Якщо Георгеску виграє у другому турі виборів 8 грудня, це викликає значне занепокоєння серед західних партнерів Румунії. Президент має значні повноваження щодо зовнішньої політики та політики безпеки та затвердження суддів".

Вибори в Румунії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними екзит-полів у першому турі виборів президента Румунії перемогу здобув чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. За даними екзит-полів, він отримав 25% голосів виборців.

Якщо за підсумками першого туру жодний кандидат не набере більшості голосів, в Румунії відбудеться другий тур. Голосування заплановане на 8 грудня.

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