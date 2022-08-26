Трасс змагається за посаду нового прем'єр-міністра з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком.

Кандидатка на пост британського прем'єра Елізабет Трасс відмовилася називати французького президента Еммануеля Макрона "другом", але і "ворогом" не визнала.

Про це пише Sky News.

Під час дебатів у Трасс запитали, хто для неї Макрон: друг чи ворог. У відповідь вона зазначила, що судитиме Макрона за вчинками.

"Якщо я стану прем'єр-міністром, я буду судити його за справами, а не за словами", - сказала трас.

Її суперник Ріші Сунак, своєю чергою, назвав президента Франції другом Королівства.

Відносини між Великою Британією та Францією постраждали після Brexit, коли обидві сторони почали суперечки з таких питань, як рибальство і міграція.

Трасс змагається за посаду нового прем'єр-міністра з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком в боротьбі за лідерство, що була відзначена зіткненнями з приводу термінів зниження податків, а також особистими нападками.

Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які в кінцевому підсумку вирішать, хто стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії після декількох тижнів голосування 5 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: