Кандидат на пост прем'єра зазначила, що "повністю зобов'язується гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні й стратегічну поразку".

Кандидат у британські прем'єри, глава МЗС країни Елізабет Трасс заявила, що стане "найбільшим другом" України, якщо вона виграє цей пост, і відразу ж подзвонить президенту України Володимиру Зеленському.

Reuters цитує слова Трасс.

Чинний глава МЗС Британії сказала, що буде працювати з союзниками, щоб надати Україні більше зброї та гуманітарної допомоги.

"У ролі прем'єр-міністра я буду найбільшим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки, а Росія буде обмежена в майбутньому", — йдеться в заяві.

Вона додала, що "зараз не час міркувати про поступки та компроміси страхітливому диктатору": "Я кандидат, якому британський народ може довіряти щодо України, і якому вони можуть довіряти щодо захисту нашої свободи у будь-який момент: вдома і за кордоном".

Трасс змагається за посаду нового прем'єр-міністра з колишнім міністром фінансів Ріші Сунаком в боротьбі за лідерство, що була відзначена зіткненнями з приводу термінів зниження податків, а також особистими нападками.

Трасс лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які в кінцевому підсумку вирішать, хто стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії після декількох тижнів голосування 5 вересня.

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